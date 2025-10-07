Los aseos autolimpiables, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en el firme de avenida de Madrid de Lardero y en el embalse de González Lacasa, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Árboles peligrosos en torno al IES Sagasta

Iniciamos hoy la sección con árboles, en concreto, con los que se encuentran en el entorno del Instituto Sagasta. «Han alcanzado una altura que supone un peligro, especialmente los días de viento», nos cuenta un lector, quien detalla que hay ejemplares que «superan un edificio de siete plantas y no se pueden dejar crecer hasta el infinito». Agrega que «las ramas se doblan con riesgo de partirse» y aduce también que «en otras ciudades cierran los parques por el peligro que supone, pero aquí no se hace nada». Por todo ello, aboga por rebajar su altura «hasta un nivel que no suponga un peligro».

Más días para la feria CUCO Stock

Otro comunicante lamenta que «la feria CUCO Stock únicamente ha durado dos días, por lo que no da tiempo a recorrer todo, hay muchas calles con tiendas y es imposible pasar por todas». Según opina, debería extenderse durante una semana entera, algo que «redundaría en un aumento de las ventas, que están muy flojas».

Arreglo de avenida de Madrid en Lardero

Otro lector demanda «el arreglo de avenida de Madrid desde la rotonda de Alberite, en Lardero, hasta su conexión con la carretera N-111». Según expone, el firme hace años que no se ha mejorado y presenta un deterioro importante y mucho parcheado. «Hay muchas grietas y empiezan a surgir agujeros importantes que obligan a hacer maniobras evasivas con el coche para esquivarlos», reseña para insistir en que necesita un arreglo «ya».

El embalse González Lacasa, «muy bajo»

José Manuel se queja por el bajo nivel que presenta el embalse González Lacasa. «En septiembre y lo que va de octubre han desembalsado muchísima agua y el pantano está por debajo de la media de los embalses de La Rioja y de la cuenca del Ebro», apunta. Según dice, para regular el Iregua podría tirarse más de Pajares y dejar más agua en el González Lacasa, «que tiene un uso recreativo y turístico».

«Mala iluminación» en carretera de Mendavia

El siguiente mensaje llega de una vecina de la capital para mostrar su queja ante la «mala iluminación» que hay en la carretera Mendavia, al lado del cementerio: «Pasé el otro día con el coche y no se veía absolutamente nada», empieza en su explicación. «De hecho, hay farolas, pero estas estaban apagadas, no había ninguna encendida», prosigue. A lo que agrega que «lo único que estaba iluminado era el carril bici que hay al lado, pero con eso no es suficiente ni llega para los vehículos que circulan por la carretera». Por esa razón, reclama que pongan una «solución». Y es que, «puede suponer un peligro, ya no sólo si hay algún accidente con otro vehículo, sino porque también puede cruzarse algún animal y no ser visto».

«Es hora de poner aseos autolimpiables»

Se cierra sección con la llamada de un logroñés que muestra su malestar ante la situación de los baños públicos de la ciudad. «Ya es hora de poner autolimpiables, la situación da asco», finaliza.

... y La Guindilla «El pasaje, pegajoso y con un fuerte olor a orina»

Es la queja de un logroñés que ha querido hacernos llegar una imagen del estado del pasaje de la calle Doce Ligero, de Logroño, «una semana después del fin de fiestas». «Desde chupinazo, ha estado pegajoso y con un fuerte olor a orina», describe. «Estaría bien que el próximo año instalasen esos días más baños portátiles cerca del Ayuntamiento», termina.

