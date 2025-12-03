LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los condecorados ayer junto a la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y otras autoridades. MIGUEL PECHE

Arraiz defiende «la senda de la libertad» en la celebración de la Constitución

Este martes se celebró el acto de conmemoración del XLVII Aniversario de la Carta Magna

La Rioja

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:12

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, destacó este miércoles que en 2025 conmemoramos que hace cincuenta años España decidió encaminarse por una senda que «transformó para siempre nuestra identidad como país y nos convirtió en la democracia plena y próspera que somos hoy».

En tales términos se pronunció en el acto de conmemoración del XLVII Aniversario de la Constitución Española celebrado por la tarde en la Delegación del Gobierno.

En la cita se entregaron también cuatro condecoraciones de la Orden del Mérito Civil y dos de la orden de Isabel la Católica a la guardia civil Sheila Quintanilla; a la inspectora de Policía Nacional Mónica Espinosa; al delegado de Economía en La Rioja, Ángel Martínez; al jefe superior de Policía de La Rioja, Manuel Laguna; al comandante de la X Zona de la Guardia Civil, José Víctor Jiménez, y al abogado del Estado en nuestra región, Enrique Fabián.

