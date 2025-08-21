LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un incendio en un monte en el entorno de Canales de la Sierra. Pablo García Gil

Arag-Asaja pide una nueva política forestal y denuncia el abandono de las fincas públicas y montes

Destaca la falta de limpieza de vías, caminos y cunetas

La Rioja

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:15

La organización profesional agraria Arag-Asaja demanda una nueva política forestal por parte de las administraciones, y denuncia el «clamoroso abandono» de fincas públicas y montes, la falta de limpieza de vías, caminos y cunetas, y la inadecuada planificación de los planes de prevención de incendios forestales.

Así lo ha detallado este jueves, en una nota, en la que ha resaltado la labor de los profesionales del sector agrario, ganadero, cinegético y silvícola, ante «la alarmante situación provocada por los incendios forestales en gran parte de España.

Estos profesionales, ha asegurado, se ha demostrado que son «aliados en la prevención y extinción de los incendios» y solicita a las autoridades que sitúen a los titulares de explotaciones ganaderas, cinegéticas, forestales y agrícolas como el eje central de las políticas forestales.

«Un ecologismo trasnochado»

Ha lamentado que la actual política forestal, marcada por «un ecologismo trasnochado», ha impuesto trabas a las actividades tradicionales en el medio rural.

«El continuo intervencionismo y las »absurdas limitaciones« a la actividad de agricultores y ganaderos, ha precisado, »están llevando a muchos a plantearse el abandono de sus fincas«, lo que, »paradójicamente, convierte el monte en un lugar con muchos más riesgos de incendios«.

Arag-Asaja insiste en que las actividades tradicionales son las que han mantenido el medio y cree que «estas posturas extremas conducen al mayor deterioro posible del medio natural».

La organización profesional agraria también subraya la necesidad de «iniciar sin demora un replanteamiento profundo de las estrategias de prevención y gestión», ya que las actuales, «parecen priorizar intereses políticos anclados en sus parcelas de poder, frente al sufrimiento humano, y han vuelto a fracasar por segunda vez en lo que va de año», concluye el comunicado.

