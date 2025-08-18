LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángela Celaya, en la sede de FARO en Logroño. Rodrigo Merino

Ángela Celaya

Primero fue campista y ahora es monitora del Camp Good Days
«Al volver, ves tanto la enfermedad como la vida de una manera diferente»

«Vas allá y ves que no eres el único que ha pasado por algo así y eso es muy positivo porque cuando eres un niño piensas que nadie te va atender», afirma la joven riojana

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:33

Ángela Celaya conoce muy bien todos los entresijos del Camp Good Days que se desarrolla en Estados Unidos. Primero acudió a él como campista ... después de que le diagnosticaran un linfoma de Hodgkin y, tras ese primer contacto, lleva ya tres años actuando de monitora. «La primera vez que fui me enamoré de la gente, del sitio y de cómo nos tratan», cuenta la joven riojana. «Así que, en cuanto regreso a España, estoy deseando volver al año siguiente», añade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  2. 2 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  3. 3

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  4. 4

    La calle, una realidad que crece sin elección
  5. 5

    Testimonios de personas sin hogar: «No sé cómo he acabado aquí»
  6. 6 La Rioja, en alerta roja por calor este domingo
  7. 7

    En la trastienda del tiempo
  8. 8

    Orradre logra su particular triunfo al acabar en su debut en Moto2
  9. 9 Detenidas cuatro personas, dos de ellas portaban un arma blanca, en el dispositivo de control nocturno en Logroño
  10. 10

    «La barra es mi terapia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Al volver, ves tanto la enfermedad como la vida de una manera diferente»

«Al volver, ves tanto la enfermedad como la vida de una manera diferente»