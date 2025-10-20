LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Andreu, propuesta para sustituir a Guillermo Fernández Vara en la Mesa del Senado

La expresidenta riojana sería vicepresidenta segunda del órgano

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:21

El PSOE propondrá este martes en la reunión de la Mesa del Senado a Concha Andreu para ocupar la vicepresidencia segunda de la Cámara Alta, tras el vacío dejado por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara el 5 de octubre, según publica El País.

Andreu no sería la primera expresidente autonómica en la Mesa. Ximo Puig, Javier Lambán o Fernández Vara ya estuvieron en el órgano. Andreu fue la única de ellos que se presentó en las listas del 23-J; los demás accedieron al Senado como designados por sus parlamentos autonómicos.

El PP, que cuenta con mayoría absoluta, controla el Senado y también domina la Mesa de la Cámara. El órgano rector, integrado por siete miembros (el presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios), mantiene una mayoría de 4 a 3 a favor del partido de Alberto Núñez Feijóo. Con la ausencia de Fernández Vara, esa diferencia se ha ampliado, ya que el PP pasa a duplicar a los representantes socialistas (4-2). Los demás partidos no tienen representación en la Mesa.

Los populares están representados por Pedro Rollán, presidente del Senado; Javier Maroto, vicepresidente primero; Eva Ortiz, secretaria primera; y Marimar Blanco, secretaria segunda. Por parte del PSOE, los actuales miembros son María de los Ángeles Luna, secretaria tercera, y Francisco Manuel Fajardo, secretario cuarto.

El funcionamiento de la Mesa del Senado —al igual que en el Congreso, donde PP y Sumar controlan la mayoría— es clave, ya que determina el orden del día de los plenos, califica los escritos y documentos parlamentarios, decide sobre su admisión o rechazo y fija el procedimiento de tramitación de las distintas iniciativas. Su composición se establece al inicio de cada legislatura durante la sesión constitutiva, y todos sus miembros son elegidos mediante votación secreta con papeletas, conforme al reglamento de las Cortes.

