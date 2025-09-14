Amigos de la Tierra denuncia el «grave impacto» de una planta de hormigón de 288.000 m² en Manjarrés La organización pide a las instituciones que protejan el valle del Yalde frente a iniciativas que, según sostienen, son incompatibles con un modelo de desarrollo sostenible

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

Amigos de la Tierra La Rioja ha solicitado a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTUR) que rechace el proyecto de una planta de prefabricados de hormigón en Manjarrés, promovida por la empresa Soluciones en Prefabricados Industriales, S.L.. La entidad ecologista considera que esta propuesta supone una amenaza para el valle del Yalde y la ha calificado de «aberración urbanística».

Uno de los argumentos principales de la organización es la envergadura del complejo, que ocuparía 288.000 metros cuadrados, más del doble de la extensión del propio casco urbano de Manjarrés, cifrado en unos 135.000 metros cuadrados. A su juicio, este tipo de crecimiento carece de sentido tanto desde la planificación territorial como desde el prisma medioambiental, urbanístico y agrario.

El colectivo advierte además de los impactos negativos que generaría la instalación: vallados que dividirían el paisaje, incremento de polvo y ruido, contaminación lumínica y afecciones a la calidad de vida de los vecinos. A ello suman la deficiente accesibilidad, ya que el tránsito de camiones pesados tendría que realizarse por un camino agrícola asfaltado que no está diseñado para soportar tal uso.

Amigos de la Tierra recuerda que en La Rioja ya existen polígonos industriales consolidados, como Tambarría, El Recuenco o El Sequero, que cuentan con suelo disponible y con infraestructuras sufragadas con fondos públicos. Consideran que la promotora pretende optar por un emplazamiento más barato, con menores costes de suelo y de servicios básicos, en lugar de ubicarse en estas áreas preparadas.

En este sentido, la organización pide a las instituciones que protejan el valle del Yalde frente a iniciativas que, según sostienen, son incompatibles con un modelo de desarrollo sostenible.

Temas

Manjarrés