La amenaza de los 40 grados regresa a La Rioja La Aemet prevé un tórrido puente de agosto en la comunidad autónoma, con elevados registros tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas

Iñaki García Logroño Jueves, 14 de agosto 2025, 19:51 Comenta Compartir

Después de la pequeña tregua vivida el miércoles, cuando los termómetros no alcanzaron ni siquiera los 35 grados de máxima, la ola de calor vuelve a coger fuerza en La Rioja. Este jueves se vivió un pequeño anticipo, pero el punto álgido está previsto para los tres días durante los que se prolonga el puente de agosto. Jornadas en las que la amenaza de los 40 grados vuelve a aparecer en la región.

Este jueves, los valores superaron a los del ya citado miércoles, pero no se acercaron a los registrados en los días más tórridos de un episodio de altas temperaturas que ya se prolonga durante casi dos semanas y que está previsto que llegue a su punto final una vez sobrepasado el fin de semana. Así, las máximas del jueves sí que superaron la barrera de los 35 grados, pero se quedaron lejos de los 40. Las máximas se quedaron en el entorno de los 36 grados y las mínimas otorgaron un respiro a la hora de dormir, aunque en Alfaro continuaron sin bajar de los 20 grados.

Tras esa jornada de cierta transición, el mercurio pegará un subidón este viernes, si las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología se cumplen. No en vano, se esperan 40 grados de máxima en La Rioja Baja y 39 tanto en el entorno de Logroño como en La Rioja Alta. Para el sábado y el domingo, mientras, los pronósticos suben incluso un poco más y ya será el lunes cuando los registros comiencen a bajar. El martes, de hecho, los vaticinios (que todavía pueden variar) dicen que en muchos puntos de la comunidad autónoma no se llegará ni siquiera a los 30 grados.

Temperaturas «extremas»

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras se denunció las condiciones registradas en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (Capdp) de Fuenmayor durante estos días de la ola de calor. El sindicato habla de temperaturas «extremas» debido a los problemas de climatización en el centro.

CCOO alerta de que estas incidencias resultan recurrentes y critica «la pasividad» del Gobierno de La Rioja para solventarlas. La organización califica de «alarmante» la situación, ya que «no se pueden abrir las ventanas» para garantizar la seguridad de los usuarios». Así, relatan, «los trabajadores tienen que poner paños mojados en la frente de los usuarios por las noches y dejándoles desnudos». Ante estos problemas, CCOO no descarta llevar el caso a la inspección de trabajo.