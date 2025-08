«Más que construir, hay que movilizar casas vacías y fomentar el alquiler público vitalicio»

Víctor Soto Logroño Miércoles, 6 de agosto 2025, 07:38 Comenta Compartir

Los problemas generalizados de acceso a un hogar llevaron hace unos meses a la creación del Sindicato de Vivienda de La Rioja, que reivindica el ... derecho a disponer de un piso y critica la actual crisis habitacional. Para Álvaro Marqués, uno de sus portavoces en La Rioja, el problema en la comunidad no está «en la oferta de casas, sino en la demanda». «Está bien que haya nuevas, pero no es suficiente con construir techos si estos se van a llenar solo con especulación o van a ser adquiridos por grandes tenedores o incluso fondos buitres», analiza. El sindicato defiende, como primera medida, que «más que construir, hay que movilizar casas vacías, además de fomentar el alquiler público a perpetuidad». En el caso de La Rioja, Marqués asegura que «hay miles de casas vacías pero que el IRVI no puede convertirse en lo que se ha venido a llamar un 'Idealista público' porque no existen zonas tensionadas, aunque sería muy posible designarlas, como los barrios de Madre de Dios o el Casco Antiguo».

Además, para esta organización, las nuevas construcciones deberían tener un fin concreto: «Convertirse en vivienda pública de alquiler a perpetuidad, que no sea vendible, como se hace en otros países». Entre otras medidas que urgen para atajar la actual situación, Marqués defiende «una mayor regulación para el mercado del alquiler, controlando los precios, lo que se podría lograr declarando zonas tensionadas en La Rioja, algo que ya se ha puesto en práctica en otras comunidades».

