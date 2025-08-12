LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tripulación de un avión, saliendo del aeropuerto de Agoncillo. Sonia Tercero

El aeropuerto de Agoncillo registra un aumento del 10% en el número de pasajeros

Desde enero hubo en el aeródromo riojano 8.110 operaciones, un 71,5% más que en el mismo periodo de 2024, gracias a la Escuela de pilotos FlyBy

La Rioja

Martes, 12 de agosto 2025, 12:16

El aeropuerto de Logroño-Agoncillo mejora sus cifras, tanto en el número de operaciones como de viajeros entre los meses de enero y julio. Lo hace por motivos diferentes. Las 8.110 operaciones reguistradas suponen un 71,5% más que en el mismo periodo de 2024, lo que implica, además, la consecución de un récord histórico. La explicación la tiene la implantación en el aeródromo de la Escuela de pilotos FlyBy

Las cifras de pasajeros, según los datos facilitados por Aena, también son mejores: 12.900 viajeros han pasado por la terminal riojana, lo que significa un 10,4% más que entre enero y julio del año pasado. Los vuelos chárter en épocas vacacionales, más numerosos en el úlitmo año, han contribuido a ello.

En cuanto al tráfico comercial internacional, en los últimos doce meses ha subido un 27,6%.

Por lo que respecta a las cifras específicas del mes de julio, la infraestructura riojana alcanzó los 1.840 movimientos de aterrizaje y despegue, un 42,6% más que en julio del año pasado, también récord en un mes desde que se abrió el aeropuerto en 2003. El tráfico de pasajeros fue de 1.503 viajeros, un 20,5% más que en el mismo mes de 2024. En ese caso, la oferta de dos vuelos semanales a Palma de Mallorca serán parte de la justificación.

