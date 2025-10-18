La Administración pública y las empresas de La Rioja emigran a Windows 11 La UR estima un parque de 2.000 ordenadores en el que inició la actualización hace ya dos años, igual a como ha iniciado el Gobierno regional a pesar de la prórroga de un año de cobertura de Microsoft

Diego Marín A. Logroño Sábado, 18 de octubre 2025, 08:27

Aunque Microsoft ya anunciado una prórroga de un año en el mantenimiento del soporte de Windows 10, que finalizaba esta semana, las administraciones públicas y grandes empresas de La Rioja ya han empezado a actualizar sus sistemas operativos para modernizar sus equipos, proteger su información y evitar problemas.

El Gobierno de La Rioja, a pesar de contar con un año más de cobertura para el Windows 10, sistema generalizado en sus ordenadores hasta este año, ya ha iniciado un plan de migración de equipos a Windows 11. La Dirección General para la Sociedad Digital informa de que «el pasado mes de junio Microsoft amplió el soporte de Windows 10 hasta junio de 2026 para ciertos clientes, entre ellos, las Administraciones públicas de la Unión Europea».

De la misma manera actúa la Universidad de La Rioja, que inició el proceso de adaptación a Windows 11 hace ya dos años para el parque de equipos afectados, que se estima que ronda los 2.000 ordenadores. «De este total, la mayoría se ha actualizado ya y los equipos pendientes de migración al nuevo sistema operativo se han blindado con actualizaciones de seguridad crítica con la vista puesta, en todo caso, en finalizar el proceso de actualización o renovación en 2026», explica la propia Universidad de La Rioja.

José Luis San Martín, responsable de sistemas informáticos de Grupo Pancorbo, expone que «Microsoft ha visto que había muchos usuarios sin cambiar a Windows 11 y ha dado un año más de actualizaciones de seguridad». «No tener un sistema operativo actualizado puede originar agujeros de seguridad, te pueden entrar 'hackers', por eso Microsoft, cuando detecta una fisura, saca una actualización», advierte José Luis San Martín.

Hay que aclarar que Windows 10 continuará funcionando pero ya no será tan seguro para el ordenador que lo ostente y la información que contenga porque ya no se podrá actualizar. Sí es posible que se produzcan incompatibilidades con algunos programas. Claro que para que nuestro equipo pueda contener el Windows 11 debe ser moderno, contar con gigas y un procesador con suficiente capacidad.

Muchos usuarios pensarán que los piratas informáticos no estarán interesados en sus datos, pero están equivocados. Hay ataques masivos a los identificadores de dispositivos en internet y, aunque el nuestro pueda parecer anodino, puede ser 'vecino' de otro atractivo para los 'hackers' y, una vez que accedan a nuestro ordenador y apropiarse de nuestros archivos, exigirnos un rescate para recuperarlos. «El sistema operativo es el equivalente a un antivirus, por eso las administraciones públicas y empresas deben actualizar sus equipos», insiste San Martín.

Desde antes del verano hay empresas, sobre todo las grandes, que han iniciado el proceso de migración a Windows 11 gracias a firmas como Grupo Pancorbo. «Aunque no tenemos cultura de actualizar los equipos informáticos, hacerlo sale barato a la larga. Desde la pandemia estamos más concienciados», advierte José Luis San Martín.