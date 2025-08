Más actividades para jóvenes y quejas por el ruido de los coches: el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Domingo, 3 de agosto 2025, 09:29 Comenta Compartir

Más actividades para jóvenes

Comenzamos hoy la sección con la llamada de un vecino logroñés que quiere dejar constancia de la escasez de actividades para jóvenes que se organizan, sobre todo en verano, en la capital riojana. Asegura que no hay un programa que ponga la vista en ellos y que no se cuenta con opciones para poder hacer en la ciudad en esta época, «solo les queda la piscina y alguna que otra tarde de cine, si se lo pueden permitir, porque los precios son ya abusivos». Así que propone al Ayuntamiento de la ciudad que «se ponga las pilas con este tema y que si no saben, les pregunten a ellos directamente».

Los caminos, unos grandes olvidados

Desde Lardero, un vecino llama para volver a denunciar el pésimo estado de muchos caminos de la localidad, pero también de Villamediana y Alberite. «El Camino Viejo de Alberite, por ejemplo, está intransitable. También un tramo del de La Magdalena y otro sin asfaltar del Camino de Villamediana», relata. «¿Nadie puede hacer algo para evitar que coches, ciclistas o peatones suframos esa tortura de baches y boquetes?», se pregunta.

«Escape libre» en la circunvalación

Desde el barrio de Cascajos de Logroño, una lectora explica que, en las noches de calor, resulta imposible abrir mínimamente las ventanas por la proliferación «especialmente durante los fines de semana de coches que circulan con el escape libre, haciendo un ruido atronador». «Estamos habituados al ruido del tráfico, pero esos 'truenos' son insoportables», denuncia.

«Harto» de «egoístas irresponsables»

No salimos de la capital riojana ni abandonamos el asunto del tráfico y la convivencia, con la llamada de un vecino de la zona centro de Logroño, que se confiesa «harto» del «egoísmo» y la «irresponsabilidad» de algunos usuarios de bicicletas y patinetes en la vía pública. «Tengo algunas dificultades de movilidad por mi edad y, por desgracia, no puedes ir tranquilo ni por la acera. De repente te llega un vehículo por detrás, te pasa al lado, luego cruza un paso de peatones, salta a la calzada, vuelve a la acera... Solo piensan en ellos. Hace poco uno de ellos me hizo caer y, afortunadamente, fue solo el golpe, porque si con mis años se me rompe la cadera me han arruinado la vida», lamenta este ciudadano, que exige a las autoridades municipales y a la Policía Local que «vigilen más y pongan las multas que creo que hay previstas, porque hay que cortar esto de raíz».

Agradecimiento a La Redonda

La siguiente llamada llega en positivo, en este caso para agradecer a la concatedral de La Redonda o a los organizadores del evento que se celebró el pasado jueves por la tarde en el templo. «La verdad es que fue una gozada el concierto de góspel a capela del grupo Aba Taano que pudimos disfrutar todos los que llenamos esa tarde La Redonda», agradece una vecina logroñesa.

Alabanzas al personal del Hospital San Pedro

Y despedimos por hoy la sección con otro mensaje de agradecimiento, en este caso para todo el personal del Hospital San Pedro, en especial para la plantilla de la planta tercera, según concreta Susana, desde un municipio del entorno metropolitano logroñés. «Ha estado mi padre ingresado casi semana y media y no quiero dejar de transmitir mi agradecimiento a todos los profesionales que le han atendido. Hablo de médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza... Muchas gracias por todo y a todos», concluye.

... y La Guindilla Farola rota en la calle General Urrutia «desde julio»

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle General Urrutia de Logroño, situada justo detrás del IRVI. En esta zona, asegura este lector, «la tormenta que afectó en el mes de julio a los árboles, tejados..., también provocó la rotura de una farola, que sigue igual». Ante esta situación, solicita a quien corresponda, que la arreglen cuanto antes.

