La acogida de menores migrantes, en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este sábado en la huelga de la empresa Crown y en la suciedad en Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Sábado, 18 de octubre 2025, 11:18 Comenta Compartir

Cervera, «un pueblo acogedor y tranquilo»

El Teléfono del Lector arranca hoy en Cervera del Río Alhama con una lectora que dice haber vivido en la localidad y que rebate la crítica de que sea un pueblo machista, como se ha dicho a raíz de la danza de la gaita. «Nunca he oído que haya habido ni una agresión machista allí. Es un pueblo tranquilo, acogedor y con buenas personas». La mujer insta también a los medios de comunicación a que reflejen otras noticias que se producen en el pueblo. A este respecto cabe señalar que este diario informa, si no a diario, casi, de la actualidad diaria de la comarca cerverana.

Los empleados de Crown, «afortunados»

«Un tirón de orejas» da nuestra siguiente lectora a los trabajadores que han ido a la huelga convocada en la empresa Crown, de El Sequero, «porque quieren más salarios con lo afortunados que son ya. Hay muchas empresas en La Rioja que pagan la mitad». Pide a la plantilla «que no se fije en lo que cobren en Sevilla y no tiren mucho de la cuerda que después nos quedaremos sin esta empresa tan buena en nuestra región».

Suciedad y desperfectos

Retornamos a Logroño con varias quejas sobre un tema recurrente, la suciedad. Según expone una mujer, hay muchos lugares «que huelen a pis y falta mucha limpieza». Y otra añade a este diagnóstico que «hay muchas baldosas rotas y da pena cómo están muchos parques». La vecina pide al alcalde que «se dé un paseo por la ciudad y compruebe cómo está».

Pide que le atienda Cruz Roja

Un señora que padece de la rodilla y a la que se le ha implantado una prótesis manifiesta su deseo de que sea personal de la Cruz Roja quien le atienda cuando sufre alguna caída. Expone que desde hace un tiempo envían empleados de otra entidad con la que no recibe el mismo servicio. «Vienen chavales que no tienen fuerza y no pueden levantarme», señala. «Quiero dejar claro que estoy muy contenta con la Cruz Roja», cierra su mensaje.

El comercio logroñés «se va a pique»

Seguimos con otro ciudadano que opina que el comercio de Logroño «se está yendo a pique» mientras en el mercadillo de Logroño «prolifera la venta de todo tipo de productos ilegales». El comunicante demanda que «alguien haga algo porque esto es una vergüenza».

Logroño «no ha mejorado en nada»

La entrevista con el alcalde publicada por este diario motiva la siguiente llamada. «No hemos mejorado en nada en Logroño, hay mucha suciedad, el Casco Antiguo está asqueroso, las zonas verdes están estropeadas por la cantidad de perros y la falta de cuidado de sus propietarios, patinetes...». Para completar alude a uno de sus últimos proyectos: «Quiere cargarse una zona verde con árboles que llevan décadas ahí. Es que no se da cuenta de que no importa tanto la cantidad de parques como la calidad, que es necesario que haya árboles grandes, con copas por el calor que viene por el cambio climático».

Acogida de menores inmigrantes

Para acabar, la llamada de otro lector que aplaude la decisión de la Consejería de Servicios Sociales de acoger a menores inmigrantes. «Ese es el camino, no repudiarlos», afirma.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla La carretera del Cristo, «intransitable» debido a los baches

Ampliar

Las quejas sobre el estado de la carretera del Cristo son habituales entre quienes envían fotografías a esta sección. En esta ocasión, la remitente, que lamenta que no se haga nada, precisa que entre la ermita y el centro municipal de jardinería es «intransitable». Advierte de que es «peligroso debido al tráfico que tiene», por lo que pide que se arregle «cuanto antes».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.