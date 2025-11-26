LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Intervención policial en la calle Doce Ligero de Logroño, en una imagen de archivo. P. N.

Aceptan dos años de cárcel por trapichear en Logroño

Los dos acusados deberán pagar una multa de 195 euros y podrán eludir el internamiento si no delinquen en cinco años

V. S.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:48

La Fiscalía ha rebajado de tres años y medio a dos años de prisión la solicitud de pena que se pedía contra dos hombres acusados de trapichear con droga desde un domicilio en la calle Doce Ligero de Logroño. Acusaciones y defensas han llegado a un acuerdo este miércoles en la Audiencia Provincial para que ambos acusados, si pagan una multa de 195 euros y no delinquen en un período de cinco años, no ingresen en el centro penitenciario.

Los hechos se remontan a abril de 2019, cuando agentes de la Policía Local de la capital comprobaron cómo desde el piso sospechoso se realizaban tres pases de droga. En concreto, según el escrito de la acusación pública, los camellos pasaron pequeñas cantidades de THC y de cocaína, cuyo valor en el mercado ascendía a 65 euros. Seis años y medio después de esa identificación, llega ahora la sentencia.

