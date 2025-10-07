Acampada por Palestina de La Rioja envía 1.500 postales para «exigir la ruptura de relaciones con Israel» La campaña 'Tarjetas contra el genocidio', que comenzó el pasado junio, ha recogido un total de 4.000

María Aguirre Logroño Martes, 7 de octubre 2025, 12:07 | Actualizado 12:58h.

Tal día como hoy de hace dos años comenzaba el conflicto entre Israel y Palestina. En la mañana del 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista palestino Hamás, apoyado por otros grupos armados del mismo país, atacaron al pueblo israelí y dejaron 1.200 personas asesinadas y unas 250 secuestradas. Hoy, tras dos años de enfrentamientos -que han llevado a un «genocidio en Palestina»- en el Congreso de los diputados y diputadas se vota la convalidación del Real Decreto-Ley 10/2025 y la campaña Fin del Comercio de Armas con Israel. Un acto que, según ha expresado Ana Cano, de Acampada por Palestina de La Rioja, «tiene que tramitarse como un proyecto de ley con urgencia».

El pasado mes de junio, la Acampada por Palestina de La Rioja comenzaba la campaña 'Tarjetas contra el genocidio' para trasladar a los políticos correspondientes la necesidad de poner fin a esta situación. El primer envío tuvo lugar el 20 de junio, cuando Sergio Toribio entregó a mano un total de 1.200 tarjetas en el Registro General del Congreso. Diez días más tarde, el 30 de junio, se enviaron 1.300 más a través de Correos. Hoy, en la oficina central de Correos de Logroño, varios participantes de esta acampada entregaban la tercera partida de 1.500 postales. Un total de 4.000 tras cuatro meses.

Ampliar Caja con las 1.500 tarjetas riojanas. M.A.

«Esta iniciativa exige la ruptura de relaciones con Israel con el objetivo de poner fin al genocidio», ha explicado Cano. Desde el grupo, ha agregado, «instamos a todos los políticos y políticas a que estén a la altura de la ciudadanía y, tal y como esta les exige, con sus continuas movilizaciones trabajen con ahínco en todos los ámbitos para conseguirlo».

Un fin no sólo del genocidio, sino también del apartheid, de la usurpación de tierras, de la violencia gratuita, de la destrucción, la rendición de cuentas de los genocidas ante tribunales internacionales, la reparación por todo el daño causado al pueblo palestino. En definitiva, «por la justicia que desde hace tanto tiempo se le niega a Palestina», porque, tal y como ha mencionado Cano, «para nosotros la impunidad de crímenes atroces nunca fue garante de paz».

Movilizaciones

Mañana miércoles 8 de octubre, el grupo de Educación por Palestina se concentrará, por este mismo motivo, a las 19.00 horas en el El Espolón, concretamente en la llamada «plaza de Palestina Libre», frente a la Delegación de Gobierno. Así como varias actividades matutinas en diferentes colegios de la ciudad, que girarán también sobre el tema de Palestina.