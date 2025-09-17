LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Acto de Acampada por Palestina de La Rioja a los pies del castillo de Clavijo. Acampada por Palestina de La Rioja

Acampada por Palestina de La Rioja cuelga una bandera del castillo de Clavijo

La simbólica acción, desarrollada junto a la Federación Riojana de Montaña, quiere instar instar a federaciones, clubes, atletas y aficionados a sumarse a la campaña 'Deporte sin Genocidio'

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:43

El castillo de Clavijo ha sido el escenario este miércoles de un nuevo acto reivindicativo de Acampada por Palestina de La Rioja. Junto a la ... Federación Riojana de Montaña y miembros de diferentes clubes de escalada de La Rioja, los activistas han colgado una bandera gigante de Palestina de uno de los riscos donde se erige la emblemática fortaleza. «De esta manera el deporte de montaña riojano se suma a la campaña que la Plataforma por el Boicot Deportivo a Israel está llevando a cabo con un llamamiento urgente a federaciones, instituciones y gobiernos para que Israel sea excluido de todas las competiciones deportivas internacionales, ante la evidencia documentada de que el estado israelí utiliza el deporte como herramienta para ocultar crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino», han explicado desde Acampada por Palestina de La Rioja.

