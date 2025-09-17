Acampada por Palestina de La Rioja cuelga una bandera del castillo de Clavijo

El castillo de Clavijo ha sido el escenario este miércoles de un nuevo acto reivindicativo de Acampada por Palestina de La Rioja. Junto a la ... Federación Riojana de Montaña y miembros de diferentes clubes de escalada de La Rioja, los activistas han colgado una bandera gigante de Palestina de uno de los riscos donde se erige la emblemática fortaleza. «De esta manera el deporte de montaña riojano se suma a la campaña que la Plataforma por el Boicot Deportivo a Israel está llevando a cabo con un llamamiento urgente a federaciones, instituciones y gobiernos para que Israel sea excluido de todas las competiciones deportivas internacionales, ante la evidencia documentada de que el estado israelí utiliza el deporte como herramienta para ocultar crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino», han explicado desde Acampada por Palestina de La Rioja.

Josué Lapeña, miembro de la Acampada por Palestina de La Rioja, ha agradecido la colaboración de la Federación Riojana de Montañismo, «su humanidad y rápida respuesta». Lapeña ha exigido el «alto el fuego ya». Los activistas recuerdan que «la presión internacional llevó a la expulsión de Sudáfrica de las competiciones deportivas, contribuyendo a su aislamiento político y económico», en la época del 'apartheid'. «Hoy, la misma responsabilidad recae sobre nuestras conciencias», expone la Acampada por Palestina de La Rioja, que desea que el deporte de montaña riojano se sume a la campaña 'Deporte sin Genocidio'. «Permanecer neutral ante una situación de injusticia, es optar por el opresor», destacan citando al premio Nobel de la Paz Desmond Tutu. «Es hora de que el deporte sea un espacio de justicia, no de propaganda para quienes oprimen y asesinan», añaden. Y es que, consideran desde la Acampada por Palestina de La Rioja, «nos encontramos ante una situación de tintes criminales devastadores».

Un escalador cuelga la bandera de Palestina de la roca. Acampada por Palestina de La Rioja Josué Lapeña lee un manifiesto antes de cokgar la bandera. Acampada por Palestina de La Rioja La bandera, extendida a los pies del castillo de Clavijo. Acampada por Palestina de La Rioja 1 /

La elección del castillo de Clavijo, además de por su componente histórico y simbólico, ha sido porque en uno de sus conglomerados calizo Sur se hayan doce sectores de escalada con unas 125 vías de grado muy variado, a cerca de 900 metros de altitud. Es decir, el castillo de Clavijo es una referencia en la escalada de La Rioja. Con esta primera acción vinculada al deporte la Acampada por Palestina de La Rioja insta a federaciones, clubes, atletas y personas aficionadas de todo el mundo a sumarse a la campaña 'Deporte sin Genocidio' y a exigir a las instituciones internacionales que actúen de inmediato excluyendo a Israel de toda competición hasta que cumpla con el Derecho Internacional.