La Academia de Psicología de España nombra académica de número a Sylvia Sastre i Riba Sastre i Riba es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Rioja (UR) y colaboradora de Diario LA RIOJA

La Rioja Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:24 Comenta Compartir

La Academia de Psicología de España ha nombrado académica de número a Sylvia Sastre i Riba ayer jueves, día 11 de septiembre, en un acto que tuvo lugar a mediodía en el Salón de Actos del Consejo General de la Psicología de España en Madrid.

Sastre, colaboradora de Diario LA Rioja, es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Rioja (UR). Fue vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales en la Universidad de La Rioja (2008-2012) y dirigió el Departamento de Ciencias de la Educación (2006-2008, 2015-2019) como, durante seis años, el de Ciencias Humanas y Sociales en la Facultad de Letras y de la Educación de la Universidad de La Rioja, recuerda la web de la institución.

Es IP (investigadora principal) del Grupo de Investigación Cognitiva de la Universidad de La Rioja (EICUR) grupo de excelencia desde 1999, que «cuenta con financiación competitiva para desarrollar proyectos de investigación encaminados a conocer el desarrollo cognitivo diferencial y temprano en bebés y escolares con Alta Capacidad Intelectual». Respecto a la investigación internacional, la Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona (1990), forma parte de redes como 'MASI' (Metodología para analizar la interacción social) y del 'GIEI' (Grupo Interdisciplinar de Investigación en Educación e Inclusión).