Abascal apela al «voto patriótico» para «hacer lo que otros no se atreven» Un Riojafórum repleto y entregado vitoreó las principales propuestas de Vox respecto a inmigración o al modelo de estado AMAYA ARTEAGA Miércoles, 3 abril 2019, 08:18

Ante un salón de actos lleno y entregado -y más de un centenar de personas que se quedaron a las puertas sin poder entrar-, entre las banderas de España que la formación verde había repartido por los asientos y los sones de 'Y viva España' y 'El novio de la muerte' como recibimiento, Santiago Abascal bajaba hasta el escenario de Riojafórum dándose un baño de masas. Le acompañaban José Antonio Ortega Lara, «referente y fundador», Jorge Cutillas, candidato de Vox al Congreso, Silvia Garrido, candidata al Senado y Daniel Soriano, presidente de la gestora municipal. En su intervención tocó todos los temas que el partido ha ido desglosando durante los últimos meses y que, en muchos casos, surgen de sus 100 propuestas de Vistalegre. Entre los más vitoreados destacaron la lucha contra la inmigración ilegal, el separatismo catalán, la unidad de España, la eliminación del impuesto de sucesiones, la derogación de la Ley de Violencia de Género o la defensa del Plan Hidrológico del Ebro.

Abascal apeló al «voto patriótico» y «realmente útil» y aseguró que lucharán por el segundo escaño en La Rioja. «Lo útil no es votarles a ellos, lo útil es que el liderazgo lo tengamos nosotros, porque nosotros sí nos atrevernos a oponernos al frente popular de socialistas, comunistas y separatistas», señaló. «Estamos aquí para hacer lo que otros no se atrevieron, no se atreven y no se atreverán a hacer nunca».

El candidato nacional de Vox animó a los presentes a «creer en la fuerza de España» y apostó por la «reforma del modelo territorial para salvaguardar la unidad nacional» y por acabar con un Estado de las Autonomías, que «todos los demás defienden» y que es «culpable de la ruina de nuestras libertades, del fin de la igualdad y del fin de la prosperidad en España».

Abascal apeló a la libertad para «defender nuestras tradiciones, el modo de vida en el mundo rural, educar a vuestros hijos según vuestras propias convicciones, opinar de nuestra historia y decir que estamos absolutamente orgullosos del pasado histórico de España». Además, aunque sin nombrar las armas como tal y asegurando que no proponen «llevarlas por la calle», sí apostó por «la libertad de defender nuestra propiedad y defendernos en nuestra casa si somos asaltados».

Un símil parecido utilizó al referirse a la inmigración, sobre la que dijo que «los españoles queremos tener el derecho a decir quién entra a nuestra casa, porque hemos sido pueblo de inmigrantes y acogida, pero tenemos derecho, cuando alguien llama a nuestra puerta, a preguntarle qué quiere, quién es y a qué viene y a decidir si entra». «Y, por supuesto, tenemos el derecho a expulsar al que viene dando patadas en la puerta», concluyó.

Acerca del independentismo, otro tema que levantó aplausos en Riojafórum, Abascal dijo que hay que «imponer la legalidad», «salvaguardar la soberanía de España» y «lograr una España fuerte, en una Europa fuerte, que respete la soberanía de los estados y no nos humille como con el prófugo golpista Puigdemont».

Silvia Garrido

Sobre estos y otros asuntos habló también Silvia Garrido, candidata por La Rioja al Senado, al grito de «bienvenidos a la reconquista». Además de recordar los modestos inicios del partido, afirmó que no es racista ni homófoba, pero que «en este país, los inmigrantes legales e ilegales están por encima de nuestros hijos» y que no va a consentir que le digan «cómo tengo que educar a mis hijos y mucho menos que lo impongan en los colegios». Sobre el feminismo añadió que «no queremos una lucha contra el hombre, porque nos complementamos y necesitamos».

El encuentro concluyó, como es habitual en la formación verde, con el himno nacional y los gritos de «¡Viva España!» de los presentes.