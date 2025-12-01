324 alumnos riojanos conmemoran los 47 años de la Constitución Española La cita, que ha tenido lugar en el Parlamento de La Rioja, ha reunido a 59 colegios de la comunidad para la lectura de sus artículos

María Aguirre Logroño Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

Para conmemorar el 47º aniversario de la Constitución Española, que se celebra este sábado 6 de diciembre, el Parlamento de La Rioja ha recibido esta mañana a 324 escolares de 59 colegios de Logroño y de las cabeceras de la comarca. El motivo, recordar la importancia de este día y contar con la participación de los escolares para, según la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, «poner en valor nuestra Constitución, que es garante de derechos y deberes, y remarcar su cumplimiento todos los días del año».

La actividad, que ha comenzado a las 9.00 horas en el hemiciclo regional, ha acogido a alumnos -en su mayor parte de 6º de Primaria- de Logroño, Calahorra, Alfaro, Arnedo, Haro, Santo Domingo de la Calzada, Nájera y Torrecilla en Cameros para leer diferentes artículos de la Constitución Española. La lectura se ha organizado en cinco turnos diferentes con grupos de 10 a 14 colegios cada uno. «Es una buena experiencia para ellos, porque viven de una manera especial el venir aquí para leer la Constitución, que la han estudiado en clase», ha explicado Fernández mientras ha añadido que «llegan con cara de entusiasmo y eso se contagia».

Luisa Purendea, del colegio Escultor Vicente Ochoa de Logroño, cuenta que «hoy es un día para representar la Constitución Española, leer varios artículos y escuchar a otros compañeros cómo leen los suyos». Cuando se le pregunta qué es esta norma suprema, ella explica que «es un libro que recoge todos nuestros derechos y deberes». Algo que también ha recalcado su compañero Nicolás Galilea: «Estamos leyendo algunos artículos para recordar la Constitución Española de 1978, que se celebra el 6 de diciembre». Según él, «aunque algunos compañeros sí estaban nerviosos, la experiencia está guay». Una sensación compartida por Unai Miguel, del mismo centro: «Ha sido muy interesante y venir aquí me ha hecho sentir importante».

Desde Calahorra, concretamente del colegio Ángel Olivar, Juan Herrera ha hecho mención al espacio regional diciendo que «no lo conocía, me parece grande y bonito». Su compañero, Eloy Celorrio, ha recalcado la importancia de este libro, porque «recoge las leyes de España».

«Para ellos es muy gratificante venir y poder conocer un poco más del Parlamento, y para las instituciones es importante acercarnos también a los niños, porque tienen que conocer la relevancia de estas reglas que nos hemos dado democráticamente y ser responsables con ellas», ha concluido la presidenta.

Colegios participantes

Doctor Castroviejo (Logroño), Vuelo Madrid-Manila (Logroño), Escuelas Pías-Escolapios (Logroño), Varia (Varea-Logroño), Alcaste-Las Fuentes (Logroño), Escultor Vicente Ochoa (Logroño), Vélez de Guevara (Logroño), Escolapias-Sotillo (Logroño), Sagrado Corazón (Logroño), Gonzalo de Berceo (Logroño), La Milagrosa (Calahorra), Obispo Ezequiel Moreno (Alfaro), Ángel Oliván (Calahorra), Amor Misericordioso (Alfaro), Antonio Delgado Calvete (Arnedo), La Estación (Arnedo), Sagrado Corazón de Jesús (Arnedo), San Andrés (Calahorra), La Salle-El Pilar (Alfaro), Aurelio Prudencio (Calahorra), San Agustín (Calahorra), Santa Teresa (Calahorra), Quintiliano (Calahorra), Los Ángeles (Logroño), Ntra. Sra. de la Vega (Haro), Sagrado Corazón (Haro), San Felices de Bilibio (Haro), San Fernando (Nájera), Caballero de la Rosa (Logroño), Sancho III El Mayor (Nájera), Beato Jerónimo Hermosilla (Sto. Domingo de la Calzada), Paula Montal (Logroño), Purísima Concepción Sta. María Micaela-Adoratrices (Logroño), Ana María Matute (Logroño), Obispo Blanco Nájera (Logroño), Ntra. Sra. de la Piedad (Nájera), Sagrados Corazones (Sto. Domingo de la Calzada), CRA Cameros Nuevo (Torrecilla en Cameros), Santa María-Marianistas (Logroño), Duquesa de la Victoria (Logroño), Madre de Dios (Logroño), Divino Maestro (Logroño), Montessori Schoolhouse Logroño (Logroño), La Guindalera (Logroño), El Arco (Logroño), Ntra. Sra. del Buen Consejo-Agustinas (Logroño), Bretón de los Herreros (Logroño), Siete Infantes de Lara (Logroño), Cuarto Creciente Motessori School (Logroño), Milenario de la Lengua Castellana (Logroño), Rey Pastor (Logroño), San Pío X (Logroño), Las Gaunas (Logroño), Compañía de María-La Enseñanza (Logroño), Los Boscos (Logroño), General Espartero (Logroño), Navarrete el Mudo (Logroño), San José-Maristas (Logroño) y Marqués de Vallejo (Logroño).