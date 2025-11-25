LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno opta por la fiscal contra violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
Soraya Leza García, trabajadora social, en uno de los corredores de la Bene, donde se ubica la sede de la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja. MIGUEL PECHE

Soraya Leza

Trabajadora Social en Justicia e Interior

«Hay que incidir en prevención, vemos más casos a edades muy tempranas»

«El 20% de las víctimas de violencia de género atendidas tenían una edad comprendida entre los 10 y los 24 años», alerta la especialista

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

Para Soraya Leza, trabajadora social de la Sección de Víctimas y Menores Infractores de la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La ... Rioja, cada día es 25 de noviembre. Por su mesa han pasado cientos de dramas debido a una lacra frente a la que, aunque ve esperanzas, sabe que queda mucho por hacer. Apoyo, protección, prevención, educación y sensibilización son los ejes claves frente a una violencia de género que no cesa, incluso, y «es lo más preocupante», a edades muy tempranas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  3. 3

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  4. 4 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  5. 5

    Con aroma a fútbol histórico
  6. 6

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  7. 7

    Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor
  8. 8

    Un programa de Médicos del Mundo logra la inserción laboral de 64 mujeres prostituidas en La Rioja
  9. 9

    «Hay fondos federativos destinados a usos particulares que deben volver al fútbol riojano»
  10. 10

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Hay que incidir en prevención, vemos más casos a edades muy tempranas»

«Hay que incidir en prevención, vemos más casos a edades muy tempranas»