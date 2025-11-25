Para Soraya Leza, trabajadora social de la Sección de Víctimas y Menores Infractores de la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La ... Rioja, cada día es 25 de noviembre. Por su mesa han pasado cientos de dramas debido a una lacra frente a la que, aunque ve esperanzas, sabe que queda mucho por hacer. Apoyo, protección, prevención, educación y sensibilización son los ejes claves frente a una violencia de género que no cesa, incluso, y «es lo más preocupante», a edades muy tempranas.

«Las cifras están ahí. Desde las oficinas de asistencia a las víctimas del delito atendimos el año pasado a 518 mujeres víctimas de violencia de género, 439 en el ámbito de la pareja o expareja y 79 por agresión sexual. Y en este 2025, hasta el 30 de octubre, hemos atendido a 434 víctimas, 395 en el ámbito de la pareja o expareja y 39 por agresión sexual. Además, en el servicio de atención a víctimas de violencia sexual, que inició su actividad en noviembre de 2024, en los diez primeros meses de este año hemos atendido a 100 mujeres», detalla la especialista, quien admite que «son cifras muy altas y que además no bajan, pero también hay motivos para la esperanza, porque con perspectiva de tiempo somos conscientes de que hay muchas mujeres que han superado la violencia de género y que ahora mismo cuentan con un nuevo proyecto de vida. Las mujeres tienen más información de los recursos que les asisten y acuden a ellos para informarse y para asesorarse y también para buscar apoyo y dar el paso de romper con la violencia».

LOS RECURSOS DE APOYO Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de La Rioja (SAVAS)

Dirección: Calle Labradores, 48 bajo, Logroño

Para contactar: Teléfono: 941 29 48 70, 699 14 96 42 (WhatsApp). savas@larioja.org

Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD)

OAVD Logroño: Marqués de Murrieta, 45-47 (Palacio de Justicia). 941 296365

oficina victima@larioja.org

OAVD Calahorra: Avenida Numancia, 26 (Sede juzgados). 941 29 43 45

OAVD Haro: Edificio Cid Paternina (Sede de Juzgados).

941 29 43 46

Otros

Centro Asesor de la Mujer: Gran Vía, 7 – 5º, Logroño

Teléfono 941 294 5507

centroasesormujer@larioja org

Red Vecinal contra la Violencia de Género e Intrafamiliar: 941 244 902 / 636 759 083

Como profesional especializada, no oculta uno de sus principales temores o preocupaciones: «La violencia de género que vemos en edades muy tempranas», asevera rotunda, para añadir nuevas cifras demoledoras: «Si tenemos en cuenta datos estadísticos de 2024, vemos que el 20% de las víctimas de violencia de género atendidas tenían una edad comprendida entre los 10 y los 24 años. Estamos atendiendo a víctimas muy jóvenes, efectivamente, como demuestra también que en el otro servicio nuevo, el de atención a víctimas de violencia sexual, el 47% de las mujeres atendidas en este año 2025 tenían una edad comprendida entre los 16 y los 24 años. En otro programa dependiente de esta dirección general, el Reset, de atención psicoterapéutica a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato, abuso y agresión sexual, dirigido a la intervención con menores de entre 6 a 17 años, el pasado año atendimos a 53 víctimas por agresiones sexuales y por violencia de género. La edad media en este programa es de 12 años y medio».

Sufrimiento en secreto

Aunque admite que se ha conseguido mucho, también es consciente del camino que queda por recorrer: «Es evidente que existen víctimas que presentan situaciones de mayor vulnerabilidad social y personal por muchos factores y que dificultan muchas veces su acceso a los recursos, como las menores de edad, mujeres mayores, mujeres con problemas de salud mental, mujeres migrantes, mujeres del entorno rural, mujeres empobrecidas o en situaciones de exclusión social... Sigue habiendo una realidad oculta y todavía mucho sufrimiento en secreto y en silencio», concluye Soraya Leza.