2.258 pensiones no contributivas volverán a recibir una 'extra' a cuenta del Gobierno riojano

Los fondos derivados del IRPF a las entidades del tercer sector suben hasta 3,83 millones por el incremento de la recaudación

Alberto Gil Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:45 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

El Ejecutivo regional mantiene una medida que puso en marcha en el año 2021 el anterior Gobierno socialista y que supondrá una paga 'extra', a cuenta del erario regional, para los perceptores de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez: «Supondrá un gasto de 1,264 millones de euros y será equivalente a la paga recibida en octubre». El desembolso se hará antes de fin de año dentro del compromiso del Gobierno de Gonzalo Capellán, según afirmó su consejero portavoz, Alfonso Domínguez, con las pensiones más bajas: «Es una muestra más de la sensibilidad y compromiso con las personas más vulnerables, en la mayoría de los casos gente mayor y dependiente». Su tramitación será de oficio y en un pago único, sin necesidad de solicitud previa por parte de las personas interesadas.

Más IRPF para el tercer sector

Por otra parte, y dentro del bloque de políticas sociales, el Consejo de Gobierno ha autorizado aumentar en 1.292.611,51 euros, hasta los 3.832.611,51 euros, el gasto destinada a apoyar el desarrollo de programas e inversiones de interés general de las entidades del tercer sector con cargo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025.

Domínguez, al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha informado de que las denominadas entidades del tercer sector -conjunto de organizaciones no gubernamentales y no lucrativas cuyo principal objetivo es la promoción del bienestar y el interés general de la ciudadanía- contarán con más recursos por el aumento de la recaudación. El incremento de casi 1,3 millones de euros 715.000 euros se destinarán a acción social y 570.000 euros para inversiones.

Decenas de asociaciones del tercer sector gestionan las subvenciones que tienen como beneficiarios diez sectores sociales especialmente vulnerables.

Explotaciones agrarias

Por otra parte. el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente la aprobación del gasto por importe de 1,5 millones de euros para la convocatoria pública de las ayudas para las inversiones en modernización y mejora de entidades asociativas riojanas. Estas ayudas buscan favorecer la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en las explotaciones agrarias riojanas, fortaleciendo las estructuras de cooperación y mejorando la capacidad productiva y de gestión de las entidades del sector.

La convocatoria está dirigida a cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación (SAT), agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura (ATRIA), agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG) y otras entidades asociativas con sede en La Rioja. Los proyectos subvencionables podrán incluir inversiones en maquinaria, equipamientos, instalaciones o tecnologías que contribuyan a mejorar la productividad, la seguridad laboral y la sostenibilidad ambiental. Las bases en este enlace