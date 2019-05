¿Cómo se elegirá al nuevo primer ministro y líder conservador? EFE Londres Viernes, 24 mayo 2019, 11:43

La primera ministra británica, Theresa May, anunció este viernes que dimitirá el próximo 7 de junio, cuando empezará el proceso para elegir a su sucesor como líder del Partido Conservador y jefe del Gobierno del Reino Unido.

El proceso es el siguiente:

Apoyo

- Los candidatos que quieran postularse para el puesto deben contar con el apoyo de al menos dos diputados conservadores.

Si solamente se presentara una persona a la carrera por la sucesión, esta sería automáticamente la elegida.

Sin embargo, esto parece muy poco probable que ocurra con un puñado de «torys», entre ellos el influyente Boris Johnson y otros tantos ministros y exministros, que ya han adelantado que van a presentarse.

Candidatos

- Los aspirantes que hayan conseguido sumar dos o más apoyos formarán la lista final de candidatos, hasta que esta, tras una serie de votos de los parlamentarios conservadores, se verá reducida a tan solo dos nombres.

Líder de los 'tories'

- En la siguiente votación todos los miembros del partido, y no solo los diputados como hasta este momento, elegirán entre esos dos últimos pretendientes y el ganador se convertirá automáticamente en líder de los 'tories' y primer ministro.

El sucesor

- El encargado de proclamar formalmente al sucesor de Theresa May tras este proceso es el presidente del llamado Comité 1922 -el grupo parlamentario conservador-, Graham Brady.

Seis semanas

También está en sus manos definir el calendario de la contienda sucesoria, que se espera dure unas seis semanas, aunque la urgencia del «brexit» podría hacer que ese proceso se acelere.

Sea como fuere, para la convención anual de la formación, prevista para el próximo 29 de septiembre en la ciudad inglesa de Manchester, se espera que el nuevo líder ya esté en el despacho oficial del 10 de Downing Street, en Londres.

Downing Street

- Mientras dura la carrera por la sucesión, Theresa May continuará siendo primera ministra del Reino Unido en funciones, tal y como hiciera en 2016 el ex primer ministro David Cameron, que anunció su salida de Downing Street el 24 de junio, tras conocer la victoria del 'brexit', y permaneció en el cargo hasta el 13 de julio, cuando fue designada May.