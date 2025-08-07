LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unidades blindadas del ejército israelí estacionadas en la frontera con Gaza. EFE

Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos

El Consejo de Seguridad de Israel estudia este jueves una propuesta para tomar la antigua capital, Gaza City, y luego expandirse

Miguel Pérez

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:05

«Cinco divisiones, cinco meses». Benjamín Netanyahu planea tomar Gaza antes de finales de enero mediante la movilización de un formidable dispositivo bélico integrado por ... cinco divisiones del ejército, cada una de ellas formada a su vez por más de 10.000 militares. Así se estima en una de las propuestas que este jueves estudiará el Consejo de Seguridad de Israel y que tiene las mayores probabilidades de salir adelante. La reunión está prevista a las seis de la tarde (hora local) y se celebrará todavía en medio de fuertes tensiones entre el sector político y el militar sobre la idoneidad de conquistar el territorio palestino. El primer objetivo de la operación es cercar Gaza City, la antigua capital, al norte, en la que viven entre 600.000 y un millón de gazatíes y donde todavía quedan barrios infranqueables al ejército.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  2. 2 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  3. 3 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  4. 4

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  5. 5

    Ana Fernández-Torija, una vida dedicada a los mayores
  6. 6 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  7. 7 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  8. 8

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  9. 9 El Gobierno de La Rioja activa el nivel rojo de alerta por altas temperaturas
  10. 10 Socavones, agradecimientos y centros de estética, en el Teléfono del Lector de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos

Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos