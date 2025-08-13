LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un niño gazatí corre a por la ayuda alimentaria arrojada desde aviones en Deir al-Balah. Reuters

Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Los islamistas ya han trasladado a uno de sus líderes a El Cairo para un primer contacto, aunque Netanyahu no aparcará sus planes de ocupación y negocia la apertura en Sudán del Sur de un campamento para los gazatíes

M. Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:10

Israel baraja enviar esta misma semana a Doha a un equipo negociador para abordar de nuevo la posibilidad de un alto el fuego en Gaza ... y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. El retormo a una posible mesa de diálogo es consecuencia, especialmente, del esfuerzo de los mediadores árabes que, desde la ruptura de los contactos entre los islamistas y el Estado hebreo en julio, han mantenido la presión sobre las dos partes para que no arrojasen la toalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  7. 7

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño
  10. 10

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes