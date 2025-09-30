LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un atentado reciente en Cisjordania, cuando un camionero intentó embestir a una patrulla israelí. EFE

Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania

Un conductor palestino les arrolló en el arcén y luego intentó acuchillarlos, pero antes fue abatido por un reservista armado

T. Nieva

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:04

Dos menores israelíes han resultado heridos este martes al ser atropellados por un coche en un cruce de carreteras en Cisjordania, en lo que las ... autoridades han calificado de «ataque terrorista». El agresor ha sido abatido a tiros por un reservista que circulaba en su automóvil y presenció el arrollamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  2. 2

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  3. 3

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  5. 5

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  6. 6 La famosa esquina del Guipuzcoano
  7. 7

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  8. 8 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  9. 9

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania

Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania