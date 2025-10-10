Israel liberará a cambio de una multa a la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionaria

Israel liberará a cambio de una multa a la activista mallorquina Reyes Rigo, la única integrante española de la Global Sumud Flotilla que aún sigue ... arrestada en territorio hebreo. Según el consulado español, Rigo ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía israelí, que pedía prisión tras acusarla de morder a una funcionaria durante un control médico.

La familia de la activista está ahora pendiente de ponerse en contacto con el abogado que la defiende y abonar la multa, cuya cuantía por el momento se desconoce, para que la activista sea deportada de vuelta a España.

Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores fijó el miércoles como fecha para su liberación, la Fiscalía de la región de Neguev, donde se encuentra la cárcel en la que está retenida, había presentado cargos contra ella y solicitado que permaneciera en prisión preventiva, según informó este viernes la Policía de Israel.

En concreto, se le acusa, según indican, de haberse negado a entrar en una celda y de haber atacado a una guardia de la prisión de Keziot mordiéndole la mano, lo que le causó lesiones. Los hechos se habrían producido el domingo pasado.

Por otra parte, en las próximas horas podrían ser liberados y expulsados de Israel algunos de los ocho españoles que viajaban a bordo de la segunda flotilla que fue interceptada por Israel en aguas internacionales en la madrugada del miércoles, según ha informado Rumbo a Gaza, uno de los organizadores de la iniciativa.