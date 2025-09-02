LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cientos de reservistas israelíes se congregaron este martes en Tel Aviv para anunciar que no seguirán combatiendo en la que consideran una «guerra ilegal». EFE

Decenas de miles de reservistas israelíes se suman a la operación para invadir Ciudad de Gaza

Las discrepancias en la cúpula de Seguridad de Israel no han hecho cambiar de opinión a un Netanyahu decidido a arrasar la «capital de Hamás»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:34

Entre 40.000 y 50.000 reservistas de Israel han recibido la carta de reclutamiento para que se sumen a la invasión de Ciudad de ... Gaza. Las tropas israelíes avanzan y la situación humanitaria es cada vez más grave en el mayor núcleo urbano de la Franja donde otras 13 personas, tres de ellas niños, han muerto en las últimas 24 horas debido al hambre y la desnutrición, ha informado el Ministerio de Salud. Los barrios próximos a la playa se han convertido en un enorme campo para desplazados donde la gente levanta tiendas y se mete allí con lo puesto. Después de dos años de bombardeos y desplazamientos, la mayoría se resiste a regresar al sur, a la supuesta «zona humanitaria» de Al Mawasi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  3. 3 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  4. 4 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  5. 5 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  6. 6

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  7. 7

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  8. 8

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena
  9. 9 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  10. 10 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Decenas de miles de reservistas israelíes se suman a la operación para invadir Ciudad de Gaza

Decenas de miles de reservistas israelíes se suman a la operación para invadir Ciudad de Gaza