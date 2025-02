Donna Hicks y Michael Pirson suspiran con fuerza cuando se les pregunta por Donald Trump. Al fin y al cabo, el presidente de Estados Unidos ... atenta contra lo que estos dos especialistas en mediación de conflictos consideran clave para solucionar los que aquejan al mundo:#la dignidad humana.

Ella, estadounidense e investigadora del Weatherhead Center for International Affairs en la Universidad de Harvard, trata de mantenerse neutral, pero reconoce que su círculo está «aterrado por la posibilidad de que el autoritarismo de Trump destruya la democracia, la Constitución y nuestra forma de vida».

Él, profesor de Sostenibilidad Global y Emprendimiento Social en la Fordham University, es menos políticamente correcto y no tiene inconveniente en señalar que el poder «está en manos de dos psicópatas que, de momento, se llevan bien»: Trump y Elon Musk. Hicks cree que pronto tendrán problemas. Pero, mientras tanto, con ellos al timón de Estados Unidos, y con el populismo en auge en muchos otros países, la investigadora sostiene que «estamos en una gran crisis que nos puede llevar a la extinción como especie». Hicks ha trabajado en lugares como Oriente Medio o Irlanda del Norte y no descarta «que acabemos viendo volar bombas nucleares de un lado a otro del Atlántico». Además, avanza que, por mucho que Trump quiera pasar a la historia como 'el gran pacificador', no logrará la paz en Ucrania.

«No creo que Zelenski pueda aceptar las exigencias de Trump. Después de todo por lo que él y su pueblo han pasado, no se dejará presionar para aceptar algo que atente contra los intereses del país», afirma. A su lado, Pirson asiente. «Puede que se firme un acuerdo y se detenga la guerra. Pero si no se solucionan los problemas subyacentes que la han provocado, volverá a estallar», predice.

Ampliar Donna Hicks y Michael Pirson. Ignacio Pérez

Es más, el profesor alemán prevé que el conflicto se extienda a otros países de la región. «Porque la guerra y la violación de la dignidad son la única forma que tiene Putin de mantenerse en el poder». Por eso, Pirson no duda: «Europa está siendo atacada y seguirá estándolo».

Además, el problema no está solo en Putin o Trump. Pirson también señala que la democracia occidental ha fracasado en un aspecto clave: «Hacer que la gente se sienta escuchada y que sus problemas se resuelvan, así como ofrecer una perspectiva de futuro optimista».

En una sociedad cada vez más economicista, eso ha llevado al auge del populismo, como el que experimenta también su Alemania natal con la irrupción de AfD. «Se ha violado la dignidad de la población, hay mucha ira, y el populismo ha sabido aprovecharla. Cuando no hay confianza en el futuro, se buscan soluciones en el pasado, y ahí está el fascismo como mecanismo de defensa. El 'Make America Great Again' es la promesa de un futuro prometedor», concluye.

Hay alternativa

Hicks y Pirson estuvieron analizando estos asuntos ayer en una conferencia organizada por Deusto Business School, donde también trataron de poner una nota de optimismo. «Tengo la esperanza de que en algún momento los seguidores de Trump consideren que ya es demasiado», comenta Hicks. Pero no hay que esperar a que eso suceda, y ambos llaman a la movilización, conscientes de que el Partido Demócrata «parece que está paralizado por el miedo».

La clave está en construir alternativas. «El mayor problema es que la gente piensa que el cambio no está en su mano. Tenemos que centrarnos en todo lo positivo que nos rodea. Porque la guerra es la excepción», sentencia Pirson. «Parece naif decir que la solución está en respetar la dignidad de la gente, pero solo así se resuelven los conflictos», apostilla Hicks, que ve más fácil solucionar el de Oriente Medio que el de Ucrania.