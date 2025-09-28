LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un niño ondea una bandera palestina sobre los escombros de un edificio destruido en el campamento de refugiados de Bureij. AFP

«¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»

La comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo ha declarado, pero instituciones importantes como la UE y el Vaticano se resisten a denominarlo así

G. Elorriaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:13

La intención de destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es considerado un genocidio, tal y como se recoge en la ... Convención al respecto de esta figura celebrada en el año 1948. Las muestras de este fenómeno han sido abundantes durante el siglo XX y el actual ha comenzado con el que sufren los habitantes de la Franja de Gaza, según recogen múltiples denuncias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  2. 2 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  3. 3 Aquí huele como que han asado
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  6. 6

    El blanco de Rioja alcanza por primera vez las 6.000 hectáreas productivas desde 2002
  7. 7 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  8. 8 El Ayuntamiento aclara que en las condiciones de la venta ambulante ya se fijaba el final a mediodía del sábado
  9. 9

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  10. 10

    Victoria contundente y partido perfecto de la UDL

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»

«¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»