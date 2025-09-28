LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palestinos se desplazan hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaran a los residentes salir de Gaza. Reuters

Gaza se desangra

Tres miembros de Médicos Sin Fronteras denuncian la situación extrema de los palestinos residentes en la Franja de Gaza, que son conscientes de la «marginación» que sufren en el escenario político internacional

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:11

Los trabajadores humanitarios son los ojos del mundo en la Franja de Gaza. Los expatriados conocen la situación de primera mano y, sobre todo, pueden ... vivir para contarlo. Tras la muerte violenta de 210 periodistas locales en los dos años de conflicto, según cálculos de Reporteros Sin Fronteras, ellos se han convertido en observadores privilegiados de la invasión israelí y sus consecuencias. En este sentido, la ocupación militar en curso contra Ciudad de Gaza, la población más grande del exiguo territorio, amenaza con agudizar el desastre para dos millones de palestinos, aterrorizados y exhaustos. Tres profesionales de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), recién llegados de vuelta a España, narran sin tapujos su experiencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  2. 2 Aquí huele como que han asado
  3. 3 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  6. 6

    El blanco de Rioja alcanza por primera vez las 6.000 hectáreas productivas desde 2002
  7. 7 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  8. 8 El Ayuntamiento aclara que en las condiciones de la venta ambulante ya se fijaba el final a mediodía del sábado
  9. 9

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  10. 10

    Victoria contundente y partido perfecto de la UDL

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Gaza se desangra

Gaza se desangra