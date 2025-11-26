LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»

La presidenta de la Comisión Europea advierte de que no se puede ceder terreno a Rusia en el plan de paz de Ucrania

Olatz Hernández

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

El manual de juego de Rusia no ha cambiado«. La advertencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el pleno ... del Parlamento Europeo en Estrasburgo ha sido clara: Europa y Ucrania no pueden ceder ante Moscú. »Ucrania es el primer paso en un juego mucho más largo en el que Rusia quiere redibujar los mapas«, ha asegurado la política alemana, quien ha apuntado que »si las fronteras de Ucrania cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras«.

