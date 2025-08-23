LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vigdís Finnbogadöttir
Perfil

Vigdís Finnbogadöttir, la primera presidenta

Una serie de televisión aborda la vida de la pionera en llegar a la jefatura de un Estado por la vía democrática

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:05

Björk, la tecnología aplicada a la energía geotérmica y la expresidenta Vigdís Finnbogadöttir son las grandes aportaciones de Islandia al mundo. Sí, también descubrieron América ... cinco siglos antes que Cristóbal Colón, pero fue una estancia temporal y tan discreta como corresponde a este pueblo pequeño y remoto. Quizás la cantante sea la figura más famosa, pero eso cambiará rápidamente porque el mundo acaba de enterarse de la singular vida de la primera presidenta elegida democráticamente en el planeta. Una serie local, distribuida por Filmin, la ha dado a conocer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Quiero que se sepa toda la verdad»
  2. 2 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  3. 3 Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro en Cameros
  4. 4

    Urdiales vuelve a coronarse en Bilbao
  5. 5 Matan a perdigonazos a un gato que estaba en el interior de la finca de su dueña en Haro
  6. 6

    Rescatado Villa, el perro abandonado en Villamediana
  7. 7

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  8. 8

    Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
  9. 9

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
  10. 10 Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vigdís Finnbogadöttir, la primera presidenta

Vigdís Finnbogadöttir, la primera presidenta