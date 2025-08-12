LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Continúan activos los incendios de Mansilla y Gimileo en una tarde de ocho fuegos simultáneos
Una artillera se protege los oídos mientras dispara un mortero en el frente de Sumy. EFE

Londres y Hungría urgen a la UE a «no instruir a Trump» con sus exigencias sobre Putin

La Unión Europea enfatiza que Kiev «debe elegir su destino», en una declaración sin la firma de Orbán, que rechaza «dar instrucciones desde el banquillo

Miguel Pérez

Martes, 12 de agosto 2025, 21:59

La Unión Europea respaldó ayer la iniciativa de Donald Trump de reunirse este próximo viernes en Alaska con Vladímir Putin, pero también quiso dejarle claro ... los límites que los líderes continentales ponen a un posible proceso de paz. No son condiciones nuevas, pero con este recordatorio Bruselas le señala al presidente de Estados Unidos el terreno de juego donde los europeos están dispuestos a disputar el partido. Otra cuestión es el aprecio que haga el dirigente republicano. Resulta significativo que un país europeo implicado de primera mano en una solución a la invasión pero ajeno a la UE, el Reino Unido, mostrase ayer su inquietud porque los gobernantes comunitarios le estén presentando demasiados requisitos a Trump y esa actitud conduzca a que les deje fuera de sus posibles negociaciones con Rusia.

