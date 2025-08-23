LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Violencia. Un agente hace guardia junto a cuatro vehículos policiales incendiados frente a la comisaría de Cavaillon durante una operación antidroga. AFP

Francia sube el tono en la guerra contra la droga

«Es una amenaza existencial». Las autoridades galas multiplican las medidas para hacer frente al rampante comercio ilegal de estupefacientes: crean una fiscalía específica y encierran a los grandes narcos en la misma prisión

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:03

La consideran un símbolo de su voluntarista política contra el narcotráfico. La prisión de alta seguridad de Vendin-le-Veil, en el norte de Francia, ... abrió sus puertas el 22 de julio. Las autoridades galas quieren encerrar en ese centro penitenciario «a los 100 principales narcotraficantes del país», según el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. «Ya han llegado 79 detenidos» a esa prisión, informó hace unos días el dirigente conservador.

