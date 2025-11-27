LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Macron presentó la 'mili' voluntaria en la base alpina de Varces. EFE

Francia implanta el servicio militar voluntario

Macron sigue el ejemplo de Bélgica o Alemania y apuesta por una 'mili' que forme a 3.000 jóvenes a partir del año que viene y a unos 10.000 en 2030

Enric Bonet

Enric Bonet

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

«El miedo no sirve para evitar los peligros. La única manera de hacerlo es prepararse para ellos». Con estas palabras, el presidente francés, Emmanuel ... Macron, justificó este jueves la creación de una 'mili' voluntaria que empezará a partir del verano del año que viene. Como se había filtrado y comentado los últimos días en medios galos, Francia sigue el ejemplo de Alemania, Bélgica o Rumanía y apuesta por un servicio militar voluntario que solo integrarán aquellos jóvenes de 18 o 19 años que se decanten por ello. Este anuncio desde la base de Varces, en la zona de los Alpes, supone la recuperación de una formación castrense que el país vecino había suprimido en 1996.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  6. 6

    La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores
  7. 7 Los docentes interinos exigen a Educación que modifique la orden que regula su trabajo
  8. 8

    El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño acepta dos años de cárcel
  9. 9 Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros
  10. 10

    Al menos 65 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Francia implanta el servicio militar voluntario

Francia implanta el servicio militar voluntario