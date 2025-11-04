LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
El excomisario de Justicia, Didier Reynders. REUTERS

El excomisario de Justicia, acusado de blanqueo de capitales en Bélgica

Al parecer, Reynders compraba hasta 3.000 euros en boletos de lotería diarios. Después transfería el dinero de los premios de una cuenta pública a otras cuentas

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

El excomisario de Justicia, Didier Reynders, fue acusado ayer de blanqueo de capitales. El caso permanecía abierto desde finales de 2024, pero ayer el juez ... instructor decidió acusar formalmente a Reynders al no dar por buenas sus explicaciones sobre el origen del dinero en efectivo que está siendo investigado. El que también fuera exministro de Finanzas belga gastaba entre 1.000 y 3.000 euros diarios en boletos de lotería que compraba en una gasolinera a las afueras de Bruselas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  3. 3 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  4. 4 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  5. 5

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  6. 6 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  7. 7 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  8. 8 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer
  9. 9 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  10. 10 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El excomisario de Justicia, acusado de blanqueo de capitales en Bélgica

El excomisario de Justicia, acusado de blanqueo de capitales en Bélgica