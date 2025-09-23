Charlie Kirk, el Orgullo de Budapest y los periodistas de Gaza entre los nominados para el Premio Sájarov

Cada año la Eurocámara entrega el Premio Sájarov, un galardón a la libertad de conciencia. En un momento en el que Europa enfrenta diversos frentes ( ... la guerra en Ucrania y la ofensiva israelí sobre Gaza) este premio a aquellos que defienden los derechos fundamentales es más importante que nunca. Con esta idea en mente, los grupos políticos de la Eurocámara han dado a conocer este martes la lista de candidatos de 2025 que incluyen al estadounidense Charlie Kirk, al desfile del Orgullo de Budapest y a los periodistas y trabajadores humanitarios en zonas de conflicto como Gaza.

Mientras en la Asamblea General de la ONU la comunidad internacional debate sobre la situación en la Franja, el grupo de los socialdemócratas ha nominado a los periodistas y trabajadores humanitarios en Palestina al Premio Sájarov. Después de que 2024 fuera el año más mortífero para los trabajadores humanitarios, los socialdemócratas quieren reconocer a este colectivo que son «elegidos como blanco sistemáticamente» mientras hacen su trabajo, ofreciendo cuidados de emergencia, comida y agua; e informando, en el caso de los periodistas.

El grupo de los Verdes, por su parte, quiere reconocer al desfile del Orgullo de Budapest, que reunió a 350.000 personas que marcharon por los derechos del colectivo LGTBIQ+ bajo la amenaza de la policía, de la imposición de multas y de la posibilidad de ser encarcelados. La prohibición del Gobierno del ultaconservador Viktor Orbán sólo sirvió par «demostrar el coraje sobre el miedo y que la sociedad civil puede resistir», ha destacado el socialista, Mark Angel, cuyo grupo también ha respaldado esta candidatura.

El nombre del activista político conservador Charlie Kirk también ha estado entre los nominados al Sájarov. El grupo de Europa de las Naciones soberanas (la formación más a la derecha en el hemiciclo) ha defendido su figura como persona que «optó por el diálogo abierto, incluso con sus enemigos más acérrimos». Han reivindicado, igualmente, el legado del estadounidense -asesinado mientras daba un discurso en la Universidad del Valle de Utah- y su contribución «a lograr una sociedad más pacífica».

Una de las candidaturas que más apoyos ha conseguido ha sido la de la periodista Mzia Amaglobeli, símbolo de la lucha por la democracia y la adhesión a la Unión Europea (UE) de Georgia. Cinco partidos han apoyado la nominación de Amaglobeli, que permanece encarcelada injustamente en Georgia y mantuvo una huelga de hambre que duró 38 días. Otro periodista, el bielorruso Andrzej Poczobut también ha sido nominado al premio por el grupo de los Populares Europeos (PPE) y del de los Conservadores y Reformistas (ECR). Crítico del régimen de Lukashenko, permanece encarcelado desde 2021 por su oposición al Gobierno bielorruso y su defensa de la libertad de expresión y de la democracia.

El grupo de ultraderecha de los Patriotas por Europa han querido reivindicar al escritor franco-argelino Boualem Sansal, quien ha transmitido a través de su abogado que no acepta esta nominación. Los liberales, en cambio, han propuesto a los estudiantes serbios que piden libertad y democracia en su país, bajo la represión del Gobierno de Alexandr Bucic.