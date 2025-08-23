LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El museo es interactivo y hay una 'jukebox' con cien temas sobre patatas

Bruselas honra a la patata frita

Ecos del mundo ·

Un museo lleno de curiosidades. La más larga jamás cocinada midió casi diez metros y el tiempo récord friéndolas es de 127 horas y 15 minutos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:04

En 2016, mientras los líderes europeos negociaban la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la entonces canciller alemana, Angela Merkel, se escapó de ... la reunión de los jefes de Gobierno del bloque comunitario para probar las patatas fritas belgas en 'Maison Antoine', uno de los establecimientos de referencia de la ciudad. Pidió 45 raciones de patatas para todo su equipo, acompañadas mayormente de mayonesa. La fama a nivel mundial de esta especialidad belga y la veneración que existe en torno a ella es tal que en Bruselas se acaba de inaugurar el Museo de la Patata Frita.

