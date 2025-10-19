LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación.

Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación. X

Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces

El presidente de EE UU difunde un vídeo creado con IA en el que se representa a sí mismo como un rey a los mandos de un bombardero que arroja estiércol a los ciudadanos movilizados contra sus políticas «autoritarias»

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Donald Trump ha logrado una tregua en Gaza, Ahora intenta conseguir lo mismo en Ucrania. A nivel interno enfrenta el cierre del Gobierno –por falta ... de fondos– más grave del pasado reciente de Estados Unidos, con cientos de miles de funcionarios enviados a casa, muchos de ellos despedidos por e-mail, y servicios generales interrumpidos. Pero incluso así, el presidente de EE UU tiene tiempo para el humor. Su humor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  3. 3

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  4. 4

    Las claves del crimen de Los Lirios
  5. 5 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  6. 6 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  7. 7

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador
  8. 8

    La rebelión de las aulas
  9. 9

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  10. 10 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces