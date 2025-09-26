LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra un memorando firmado sobre la implementación de la pena de muerte en Washington DC. Reuters

Trump impondrá aranceles del 100% a los medicamentos que no se produzcan en EE UU

Es la medida más severa del magnate republicano desde la imposición de aranceles a prácticamente todos sus socios comerciales en el mundo

T. Nieva

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:35

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recuperado su guerra comercial global con el anuncio de nuevos aranceles de hasta el 100% a los ... medicamentos, así como tasas a los camiones de carga pesada y accesorios para remodelar el hogar y muebles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa
  5. 5

    El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre
  6. 6 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  7. 7 Eman Akram reúne más de 8.200 firmas para poder llevar el hiyab en el IES Sagasta
  8. 8

    Víctor Puri, el ruiseñor de Logroño
  9. 9 El mercado inmobiliario riojano se recalienta: un 45% más de hipotecas
  10. 10 Denuncian que Logroño envía a agentes de Violencia de Género a regular el tráfico en San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trump impondrá aranceles del 100% a los medicamentos que no se produzcan en EE UU

Trump impondrá aranceles del 100% a los medicamentos que no se produzcan en EE UU