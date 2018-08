Trump cancela el viaje de su secretario de Estado a Corea del Norte Donald Trump. / Reuters «Creo que no estamos avanzando lo suficiente en lo que respecta a la desnuclearización de la península Coreana», justifica el presidente de Estados Unidos COLPISA / AFP Viernes, 24 agosto 2018, 20:05

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes la cancelación de la visita de su máximo diplomático a Corea del Norte, debido a una falta de progreso en la desnuclearización de Pyongyang, de la que acusó a China.

«Le pedí al secretario de Estado Mike Pompeo que no vaya a Corea del Norte, en este momento, porque creo que no estamos avanzando lo suficiente en lo que respecta a la desnuclearización de la península Coreana», escribió Trump en su cuenta de Twitter, donde añadió que, debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, no cree que los chinos «esté ayudando con el proceso de desnuclearización como lo hicieron antes».