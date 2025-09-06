LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Venezuela ha activado este fin de semana a las Milicias Bolivarianas. Reuters

Trump baraja atacar a los cárteles de la droga dentro de Venezuela

La tensión aumenta en el Caribe mientras Washington envía nuevas fuerzas aéreas para proteger su despliegue naval y Caracas activa las Milicias Bolivarianas

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:10

Las palabras importan. Lo recordó el viernes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, mientras los empleados del Pentágono cambiaban el nombre de la Secretaría ... de Defensa por el de Departamento de Guerra. Se trataba de enviar una señal clara a sus adversarios de que el Gobierno de Trump no juega a la defensiva, sino que busca la paz «mediante una fuerza abrumadora». Como la de destruir una lancha de narcotraficantes con un misil el pasado martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4

    La videovigilancia inteligente que viene
  5. 5 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  6. 6

    Cocina de producto con nombre propio
  7. 7

    Sin gol no hay victoria
  8. 8

    Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón
  9. 9

    «Los ajustes de rendimientos se han hecho por los viticultores»
  10. 10

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trump baraja atacar a los cárteles de la droga dentro de Venezuela

Trump baraja atacar a los cárteles de la droga dentro de Venezuela