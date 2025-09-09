LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Supremo de EE UU revisará por la vía rápida los aranceles de Trump

Las partes tendrán que presentar sus argumentos antes del día 19 y defenderlos en noviembre

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal en Nueva York

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:38

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este martes tramitar por la vía rápida el pulso judicial sobre los aranceles globales de la administración Trump ... y programó la vista oral para la primera semana de noviembre, de acuerdo a la solicitud del Gobierno para resolver el caso con urgencia. Entre tanto, los aranceles seguirán en vigor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  2. 2

    El alcalde se reúne con las peñas para tratar de completar el programa de San Mateo
  3. 3 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  4. 4

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  5. 5 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  6. 6 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  7. 7

    El nuevo curso despega en La Rioja
  8. 8

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  9. 9

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  10. 10

    «Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Supremo de EE UU revisará por la vía rápida los aranceles de Trump

El Supremo de EE UU revisará por la vía rápida los aranceles de Trump