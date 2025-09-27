LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergei Lavrov se dirige al auditorio en la Asamblea General de la OTAN. Reuters

Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»

El ministro de Exteriores denuncia en la Asamblea General que la OTAN y la UE «manipulan» las incursiones de drones en Europa para justificar un posible ataque a su país

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

En el último mes los drones rusos han forzado el cierre de aeropuertos en Polonia y Noruega; Dinamarca y Rumanía han interceptado drones sobre sus ... instalaciones militares; los cazas rusos han violado el espacio aéreo de Estonia y se han acercado tanto a Alaska que las fuerzas estadounidenses y canadienses fueron despachadas para impedir que cruzaran su espacio aéreo. Aun así, es Rusia quien denuncia ser víctima de preparativos para atacarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  3. 3

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  4. 4 Adiós a la ciudad que nunca duerme
  5. 5 La otra cara de la feria
  6. 6

    La Quema de la Cuba despide las fiestas de San Mateo hasta el próximo año
  7. 7

    Un San Mateo «más flojo que otros años» para los feriantes de Las Norias
  8. 8 La Policía investiga si hubo intencionalidad en el caso del ciclista herido en Logroño
  9. 9

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  10. 10 Aquí huele como que han asado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»

Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»