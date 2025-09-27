LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Consejo de Seguridad retoma las sanciones a Irán por el enriquecimiento de uranio

T. Nieva

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:59

El Consejo de Seguridad rechazó ayer la propuesta de Rusia y China de prolongar la suspensión de las sanciones impuestas a Irán por el enriquecimiento de uranio y no colaborar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric, anunció que esta decisión supone en la práctica que las medidas de castigo al país asiático volverán a entrar en vigor hoy mismo, concretamente a partir de las ocho y un minuto de la mañana en EE UU (pasadas las dos de la tarde en España).

Las sanciones, conocidas como snapback, han sido promovidas por Francia, Alemania y Reino Unido, que consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en el acuerdo alcanzado en 2015. Rusia, sin embargo, aseguró que no habrá «reimposición» automática de las duras sanciones de la ONU contra Irán. «No ha habido restablecimiento automático y no lo habrá: cualquier intento de revivir las resoluciones del Consejo de Seguridad contra Irán, que estuvieron en vigor antes de 2015, es nulo y sin efecto», declaró el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo que su país permanecerá dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) incluso si las sanciones de la ONU vuelven a entrar en vigor. El OIEA anunció ayer que las inspecciones de instalaciones nucleares iraníes, suspendidas tras los ataques de israelíes a Irán en junio, se reanudaron «esta semana», aunque rechazó desvelar sus ubicaciones porque «son confidenciales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 La otra cara de la feria
  3. 3 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría
  4. 4

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  5. 5

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  6. 6

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  7. 7

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  8. 8

    La sagrada vendimia del monasterio de La Estrella
  9. 9

    Logroño liquidó la plusvalía municipal en 70 casos de ventas a pérdida en 2024
  10. 10 Escobar, satisfecho con los sanmateos, pide disculpas por el pago de los hinchables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Consejo de Seguridad retoma las sanciones a Irán por el enriquecimiento de uranio

El Consejo de Seguridad retoma las sanciones a Irán por el enriquecimiento de uranio