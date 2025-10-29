LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Trump camina con el presidente Lee Jae-myung durante el recibimiento de honor a su llegada a Corea del Sur. AFP

Kim recibe el desembarco de Trump en Corea del Sur con un misil

El régimen norcoreano recurre a un ensayo armamentístico para rechazar la invitación a reunirse con el presidente estadounidense durante su gira asiática

Jaime Santirso

Enviado especial. Busan

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:00

Comenta

A bordo del Air Force One al comienzo de su gira asiática, Donald Trump pedía a la prensa que «difundiera el mensaje» de que estaba « ... dispuesto al cien por cien» a reunirse con Kim Jong-un. «No hay muchos otros mecanismos aparte de Internet, tienen muy poco servicio telefónico», explicaba. Pero el régimen tiene sus propios lenguajes.

