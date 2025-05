India ataca nueve objetivos en Pakistán con misiles balísticos

Zigor Aldama Martes, 6 de mayo 2025 | Actualizado 07/05/2025 00:26h. Comenta Compartir

Los peores temores se han hecho realidad: India ha atacado esta noche nueve objetivos en Pakistán con misiles balísticos. Es la contundente respuesta de Nueva Delhi al atentado terrorista que el pasado día 22 dejó 26 muertos -sobre todo turistas- en la zona de Cachemira que controla India. Aunque Islamabad afirmó que no tenía nada que ver con esas acciones que atribuyó a grupos islamistas, el gobierno del primer ministro Narendra Modi aseguró que no tenía dudas de su complicidad y prometió venganza. Los paquistaníes ya esperaban un ataque e incluso multitud de aerolíneas habían dejado de sobrevolar su espacio aéreo en anticipación a una acción militar.

Ojo que una potencia nuclear (India) ha atacado con misiles balísticos a otra potencia nuclear (Pakistán).

Esperemos que esto no continúe escalando.pic.twitter.com/bRcivXTG3d — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) May 6, 2025

Este martes se ha demostrado que los temores estaban fundados. El ejército indio, que ha publicado en X el mensaje «listos para golpear, entrenados para ganar», ha informado de que ha llevado a cabo ataques contra lo que considera «infraestructuras terroristas» en territorio paquistaní, asegurando que ha sido comedido.

«Hace poco, las fuerzas armadas indias han llevado a cabo la 'Operación Sindoor', atacando infraestructuras terroristas en Pakistán y en Jammu y Cachemira, territorio ocupado por Pakistán, desde donde se han planeado y dirigido ataques terroristas contra la India», ha afirmado el gobierno indio en un comunicado. «Nuestras acciones han sido centradas, mesuradas y no buscan una escalada. Ninguna instalación militar pakistaní ha sido atacada. India ha demostrado una considerable moderación en la selección de objetivos y el método de ejecución», ha añadido.

Pakistán responde a un «ataque cobarde»

No lo ven así al otro lado de la frontera temporal que separa a estas dos potencias nucleares que llevan enfrentadas desde que lograron la independencia del imperio británico y que ya han protagonizado dos guerras -de la última se desgajó Bangladés- y un connato de tercera en 1999. El gobierno paquistaní ha prometido responder al ataque, que, siempre según fuentes oficiales, se ha producido en lugares tanto dentro como fuera de la Cachemira que controla. Uno de los misiles habría caído sobre una mezquita y habría provocado tres víctimas mortales, incluido un niño. «Este ha sido un ataque cobarde dirigido contra civiles inocentes al amparo de la oscuridad», ha denunciado el portavoz del ejército paquistaní, Ahmad Sharif.

Diferentes fuentes no verificadas han afirmado que los soldados paquistaníes ya han iniciado operaciones contra India, aunque no han detallado cuáles son -aunque afirma que han derribado al menos dos cazas Rafale y un dron del enemigo- y el primer ministro, Shahbaz Sharif, ha dado plenos poderes al jefe del Ejército para liderar las represalias. De momento, India no ha informado de esas acciones, pero es evidente que la tensión va a aumentar considerablemente en los próximos días, sobre todo si Nueva Delhi decide cortar el suministro de agua a la vecina musulmana, algo que ya prometió tras los atentados del mes pasado, al tiempo que ambos países expulsaban de su territorio a los ciudadanos del contrario.

China y EE UU

Resumiendo mucho una situación geopolítica sumamente compleja, Pakistán cuenta sobre todo con el apoyo de China, mientras India es más cercana a Occidente. En cualquier caso, la fuerza del gigante hindú es muy superior a la de su vecina, aunque ambas cuentan en su arsenal con un número similar de cabezas nucleares: en torno a 170.

Tanto China como EE UU han declarado estar «atentos» a lo que está sucediendo. «Es una pena», ha dicho Trump a la prensa desde la Casa Blanca. «Supongo que la gente sabía que algo iba a pasar, basándose en un poco en el pasado; llevan mucho tiempo luchando, ya saben, muchas décadas y siglos», ha analizado.«Sólo espero que termine muy rápido», ha expresado tras asistir la ceremonia de juramento de su enviado especial para Oriente Próximo y Rusia, Steve Witkoff.