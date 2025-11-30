LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ramos de flores en homenaje a las víctimas del incendio de las torres de Hong Kong. Reuters

La censura se extiende sobre los rescoldos del devastador incendio de Hong Kong

Las autoridades tratan de silenciar el descontento de las víctimas e invocan la Ley de Seguridad Nacional para detener a un estudiante que exigía abrir una investigación de la catástrofe de las torres Wang Fuk

Jaime Santirso

Hong Kong

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

Tras sofocar las llamas, retirar los cadáveres, investigar a la empresa responsable y atender a los desplazados –con ayuda de una apabullante movilización social–, las ... autoridades de Hong Kong tratan ahora de silenciar la creciente indignación provocada por el incendio de este miércoles pasado en el complejo residencial de Wang Fuk, una de las catástrofes más devastadoras en la historia moderna del territorio que deja al menos 149 fallecidos según las últimas cifras oficiales.

