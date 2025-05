De las redes sociales a los tribunales: Kim Kardashian se gradúa en Derecho siguiendo el legado de su padre

Joaquina Dueñas Miércoles, 28 de mayo 2025, 12:02 Comenta Compartir

Kim Kardashian va de celebración en celebración. Acaba de disfrutar del sexto cumpleaños de su hijo Psalm con fiesta temática de Marvel por todo lo alto, tal como nos tiene acostumbrados, aunque este no ha sido el único motivo de alegría para la empresaria en las últimas semanas, ya que, recientemente, se ha graduado en Derecho. Fue precisamente hace seis años cuando la influencer tomó la decisión de seguir los pasos de su padre, Robert Kardashian, y dedicarse a la abogacía, y así lo ha contado en sus redes sociales: «Hace seis años, me embarqué en un camino poco convencional para perseguir mi sueño de ser abogada. No fue fácil y tomó más tiempo de lo planeado, pero nunca me rendí».

El recorrido de Kardashian no ha sido convencional. En lugar de asistir a la facultad de Derecho, eligió seguir la vía del aprendizaje en una firma legal bajo supervisión, opción que permite el sistema californiano. Tras varios intentos fallidos, en 2021 anunció que había aprobado el baby bar, un examen que habilita para continuar sus estudios prácticos. Así, este 2025 ha logrado definitivamente su titulación académica, aunque todavía tendrá que superar un examen más, el California Bar Exam, si lo que desea es ejercer como letrada en el estado, tal como ha expresado en más de una ocasión.

En este sentido, su objetivo declarado es dedicarse a la reforma del sistema penitenciario y a la defensa de personas condenadas injustamente, causas a las que ya ha dedicado esfuerzos en los últimos años. En esta nueva etapa profesional cuenta con el legado de su padre, el ya fallecido Robert Kardashian, que fue una figura prominente en la abogacía estadounidense de los años 90. Se hizo mundialmente conocido por formar parte del equipo defensor de O. J. Simpson en el mediático juicio por asesinato de Nicole Brown y Ron Goldman. Su aparición constante en los medios y su amistad personal con Simpson lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles del proceso.

Años después, su hija Kim ha seguido sus huellas, implicándose en el caso de los hermanos Menéndez, abanderando una campaña a favor de la revisión del juicio y elaborando un ensayo difundido por NBC News en el que defendía que son «hombres amables, inteligentes y honestos», cuya condena parecía más propia «de un asesino en serie que de dos individuos que soportaron años de abusos sexuales por parte de las mismas personas a las que querían y en las que confiaban».

Más de tres décadas después, los Menéndez han logrado que un juez de Los Ángeles resentenciara su caso el pasado martes 13 de mayo, dejando abierta la puerta a una posibilidad real de libertad provisional para ambos, ya que la legislación californiana permite esta libertad para los condenados por asesinatos ejecutados cuando tenían menos de 26 años, como es el caso.

Ilusionada con su logro académico, la influencer celebró su fiesta de graduación de manera privada en el jardín de su casa, rodeada de sus familiares y recibiendo regalos. Allí estuvieron sus hijos, su madre Kris Jenner, su hermana Khloé Kardashian y varios amigos. Un toque frívolo imprescindible en esta faceta más seria de la empresaria, que desde hace años es una comprometida activista contra las condenas injustas.