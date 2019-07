Una edición redonda para la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Cuca Solana. / Archivo MBFWM rendirá homenaje a la recientemente fallecida Leonor Perez Pita, más conocida como Cuca Solana, directora del evento durante más de tres décadas GLORIA SALGADO Madrid Sábado, 6 julio 2019, 07:44

Número redondo para el sector textil patrio. La pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) da el pistoletazo de salida a su 70ª edición. Una temporada de la que se ausentarán firmas tan relevantes como Jorge Vázquez, Oteyza, Malne y García Madrid. El vacío que dejan lo tratarán de llenar, con su regreso, Devota&Lomba, Oliva, Maria Ke Fisherman y María Escoté, que ha confeccionado una la colección a partir de prendas de segunda mano compradas en Wallapop. También vuelve Palomo Spain. Aunque a su modo. El polémico modista dejará con las ganas de disfrutar con uno de sus espectaculares desfiles y presentará un documental sobre su trayectoria, 'Boys Some Girl and Other Cookies'.

El evento, que volverá a abrir el calendario de pasarelas internacionales, arrancó el 5 de julio con actos en distintos puntos de Madrid como El Retiro y continuó ayer en IFEMA, donde los talentos emergentes englobados en el Samsung EGO son los encargados de levantar el telón, dejando para mañana, domingo, el inicio del calendario de las firmas consagradas, que mostrarán sus propuestas hasta el miercoles 10. Un completo recital de moda en versión española al que darán comienzo el dúo creativo vasco Ailanto.

En esta temporada se celebrará por primera vez un desfile auspiciado por L'Oréal -el miércoles 10 de julio a las 19.00 horas-, que reunirá a los diseñadores y modelos ganadores de los premios a la Mejor Colección y Mejor Modelo de cada edición.

Homenaje a Cuca Solana

Esta edición homenajeará el legado de Leonor Pérez Pita, más conocida como Cuca Solana, fallecida el pasado mes de marzo. Cuca, directora de la pasarela durante más de tres décadas, constituye una de las figuras más relevantes de esta industria. Como tributo a su dedicación a esta pasarela madrileña, está prevista la proyección de dos videos homenaje y se habilitará un libro de firmas para todos aquellos que quieran dedicar unas líneas en su recuerdo.

A lo largo de estas jornadas la sombra de otro adiós estará presente. Se trata de la última edición para su directora, Charo Izquierdo, quien tomó las riendas hace casi tres años, y ahora cede el testigo a Nuria de Miguel, responsable de comunicación de la pasarela. Entre sus objetivos próximos están continuar avanzando en la digitalización e internacionalización de la pasarela MBFWM, reforzar su vertiente de negocio y continuar trabajando para extender la influencia de este evento en la ciudad.

En total 22 compradores internacionales asistirán a esta edición de MBFWM. En esta ocasión asisten representantes de Mytheresa; grandes almacenes como Harvey Nichols Arabia Saudi, Lafayette Francia, Fenwick Reino Unido, Le Bon Marché Francia, Fifty one East- Darwish Luxury de Qatar, Tsum Rusia o Ginza Holding de Emiratos Arabes, entre otros.