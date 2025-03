Demna deja sin rumbo a Balenciaga

R. C.

Gloria Salgado Madrid Domingo, 16 de marzo 2025, 01:01 Comenta Compartir

Cristóbal Balenciaga no quería que se continuase con su legado. Su firma debía empezar y terminar con él. Un deseo que no se cumplió. El negocio es el negocio y no iban a dejar escapar el nombre del «maestro de los maestros», como denominó Christian Dior al modista vasco. Desde su fallecimiento, en marzo de 1972, han tomado las riendas de la dirección creativa de la firma el gran Michel Goma, el desconocido Josephus Melchior Thimiste, un jovencísimo Nicolás Ghesquière y el norteamericano Alexander Wang, hasta llegar al transgresor Demna Gvasalia, que en julio trasladará sus bártulos al taller de Gucci.

Tanto Balenciaga como Gucci pertenecen al conglomerado francés Kering, cuyo dueño, François-Henri Pinault, no figura desde el pasado mes de noviembre entre las 100 personas más ricas del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Una salida que en gran parte se debe a la pérdida de patrimonio que sufre por la marcha de su firma estrella, Gucci. Es su más preciado tesoro y parece haber pensado que nadie mejor para reflotarla que el hombre que en una década convirtió una Balenciaga nicho que vivía de las rentas en una de las marcas más rompedoras de los últimos años.

Demna, que tras graduarse en diseño de moda en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes lanzó la exitosa marca Vetements. No usa su apellido desde 2021, y ya no hace falta para saber de quién se habla. Entre sus arriesgadas propuestas están unas zapatillas de tela desgarrada, efecto desteñido y aspecto sucio de 1.450 euros. Como en toda su obra, el georgiano se escuda en el simbolismo que va más allá de la impactante imagen, pretendiendo crear piezas «para toda la vida».

La cuestión es que, pese a las muchas críticas negativas, la mayoría de los modelos se agotó en pocos días. Lo mismo ocurrió con sus terribles crocs con tacón, el abrigo similar a los utilizados por los barrenderos o las bolsas clásicas de cuadros para ir al mercado que convirtió en el bolso por el que se pirraban las prescriptoras de moda.

Poca acogida en sus inicios

No todo fue llegar y besar al santo para Demna, que trabajó en Maison Margiela y Louis Vuitton. No tuvieron una gran acogida en sus inicios las ya populares Triple S, que son ahora una nueva tendencia en calzado. Y es que, aunque muchos se rasguen las vestiduras por la transformación de la firma homónima del gran maestro de Getaria, el diseñador georgiano es el líder indiscutible de la moda urbana actual. Se siente cómodo tambaleando los códigos establecidos, con seguidores como Kanye West, Rihanna, Justin Bieber o las Kardashian.

Fue en la Gala Met de 2021 donde cubrió de tela negra de pies a cabeza a Kim Kardashian, sin un solo resquicio de piel al descubierto, creando uno de los estilismos más virales de la historia. No hizo falta mostrar nada para saber quién estaba bajo el atuendo. A ella no le hacía gracia que su cara no se viese, pero las directrices del diseñador son inamovibles.

Como cuando le pidió que se embalase con una cinta de carrocero. Eso sí, con el logotipo de la firma impreso bien grande para que quede claro quién manda. Y eso, dicen en Gucci, es lo que buscan: «Un diseñador contundente y con opiniones firmes», que, además, tiene «una comprensión de la cultura contemporánea, de lo que es el lujo hoy en día y un profundo conocimiento de la nueva generación». Lo que consideran «el catalizador perfecto».